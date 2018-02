Flu espera novo julgamento de Felipe O futuro do meia Felipe no Fluminense ainda é uma incógnita. Apesar dele ter desistido de recorrer da punição de 180 dias que lhe foi imposta pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), haverá novo julgamento dentro de duas semanas - num procedimento padrão, chamado de ?recurso necessário?. Mas as chances de mudar a pena são mínimas. ?Tomara que ele fique conosco. Vai depender do interesse do próprio jogador, da diretoria e do patrocinador do clube após a decisão final do tribunal?, afirmou o coordenador de futebol do Fluminense, Paulo Bhering. Torcendo pela permanência de Felipe no clube, o técnico Abel Braga decidiu não mexer na escalação do time que goleou o Botafogo, por 4 a 0, no clássico de domingo. O próximo jogo do Fluminense será na quinta-feira, contra o Esportivo, pela Copa do Brasil - o time carioca pode perder por 1 a 0 que, mesmo assim, avança no torneio.