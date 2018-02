Flu espera Petkovic até segunda O Fluminense aguarda até segunda-feira uma resposta do meia Petkovic, que recebeu proposta para atuar no Tricolor, mas pediu tempo para pensar. O clube também está com dificuldades para fechar acordo com o meia-atacante Felipe, que foi dispensado pelo Flamengo. O procurador do atleta, Reinaldo Pitta, apresentou à diretoria do Fluminense uma proposta financeira considerada alta pelo clube. As negociações em torno da contratação de Felipe vão prosseguir na segunda-feira.