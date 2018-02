Flu espera por final de ano feliz A vaga para a Copa Sul-Americana, que classifica o campeão e as equipes posicionadas do 5.º ao 9.º lugar na tabela do Campeonato Brasileiro, está mais próxima do Fluminense após a vitória sobre a Ponte Preta, por 1 a 0, no sábado, em Volta Redonda. Diante do entusiasmo do elenco na reapresentação da equipe nesta segunda-feira nas Laranjeiras, o técnico Alexandre Gama tentou conter a euforia dos jogadores, lembrando-os que ainda restam duas rodadas para o término do Nacional. O treinador tricolor frisou também que não há motivo para se comemorar nada e, em seguida, cobrou uma vitória no confronto contra o Paraná, fora de casa, para obter antecipadamente a classificação no torneio internacional. "Garantir a vaga na Copa Sul-Americana terá um sabor especial. O elenco espera um final feliz neste ano", declarou Gama, que espera uma semana mais tranqüila para corrigir erros de posicionamento da equipe. "O grupo tem que estar bem concentrado e com muito vontade para derrotar o Paraná, que é um grande time e merece respeito".