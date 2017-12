Flu espera recuperação de Romário e Ramon O técnico Valdyr Espinosa ainda não sabe se poderá contar com o atacante Romário e o meia Ramon no jogo contra o América, na quarta-feira, quando serão definidos os classificados às semifinais do Campeonato Carioca. Ambos se recuperam de dores musculares e serão reavaliados nesta terça pelos médicos do clube. Edmundo continua vetado. Em contrapartida, o meia Roger estava feliz com sua reestréia no Fluminense, embora revele que ainda tem muito a melhorar. O jogador, que voltou recentemente do futebol português, também manisfetou sua alegria com o sucesso do Campeonato Carioca. "O público está comparecendo. Somente em Vasco e Botafogo teve mais gente do que nos jogos do Campeonato Paulista", comparou.