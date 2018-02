Flu está na 2ª fase da Copa do Brasil Sem encontrar resistência, o Fluminense goleou o Fluminense-BA, por 4 a 0, nesta quarta-feira à noite, no Maracanã, e se classificou para a segunda fase da Copa do Brasil. O próximo adversário do Tricolor carioca será o Flamengo-PI. Desde o início do confronto, o Fluminense impôs seu ritmo de jogo ante um adversário que parecia estar encantado e deslumbrado por atuar no Maracanã. Aos poucos, as jogadas de ataque da equipe de Renato Gaúcho foram sendo criadas e já aos 8 minutos o placar foi inaugurado pelo lateral-esquerdo Jadílson, que aproveitou um rebote de uma cobrança de falta do meia Djair na barreira e chutou forte de fora da área. Apesar da vantagem, que já garantia a vaga, os jogadores do Fluminense não desanimaram e aos 23 minutos o lateral-direito Zada recebeu um cruzamento de Jadílson e chutou forte, de primeira, marcando um belo gol. A vitória parcial por 2 a 0 serviu de incentivo para a equipe carioca continuar pressionando o adversário. Sem poder de reação, o Fluminense-BA assistiu à equipe carioca tocar a bola e marcar mais um gol. Aos 41 minutos, Djair cruzou a bola pela direita e o atacante Marcelo marcou, de cabeça, sem defesa para o goleiro Rafael Córdova. Com a vitória garantida, o Fluminense optou por tocar a bola no segundo tempo e pareceu estar treinando para a segunda e decisiva partida pela semifinal do Campeonato Carioca, contra o Flamengo, no sábado. Renato substituiu o meia Alex Oliveira, responsável pelas cobranças de pênaltis da equipe, por Fernando Diniz, que voltou sem ritmo de jogo após se recuperar de contusão. Já o Fluminense de Feira de Santana continuou desorganizado em campo e sem conseguir armar jogadas de ataque. Um destaque da equipe baiana foi o fato de que, mesmo com um time inferior, não apelou para as faltas violentas com o objetivo de impedir os avanços do Tricolor carioca. Aos 41 minutos, o lateral-esquerdo Matarazzo, do time baiano, fez pênalti sobre Marcelo e foi expulso pelo árbitro Wallace Nascimento Valente. Dois minutos depois, Jadílson tocou no canto esquerdo de Rafael Córdova e fechou o marcador. Ficha Técnica: Fluminense: Kléber; Zada, César, Zé Carlos e Jadílson; Marcão (Augusto), Marciel, Djair e Alex Oliveira (Fernando Diniz); Marcelo e Ademílson (Malzoni). Técnico: Renato Gaúcho. Fluminense-BA: Rafael Córdova; Jeílson, Márcio, Anderson e Matarazzo; Lulinha (Gilson Costa), Gama, Vagner e Rafael Júnior; Jean Michel (Jorge Cruz) e Obina. Técnico: Hélio Santos. Gols: Jadílson aos 8 minutos, Zada aos 23 minutos e Marcelo aos 41 minutos do primeiro tempo; Jadílson aos 43 minutos do segundo tempo. Juiz: Wallace Nascimento Valente (ES). Cartão amarelo: Djair, Márcio, Rafael Júnior, Jeílson, Ademílson, Anderson, Zé Carlos, Augusto e Matarazzo. Cartão vermelho: Matarazzo. Público: 3.904 torcedores. Renda: R$ 40.504,00. Local: Maracanã.