Flu está quase pronto para estréia A delegação do Fluminense retorna de Florianópolis, onde realizou uma curta pré-temporada - disputando dois amistosos contra o Avaí (ganhou por 1 a 0) e contra o Figueirense(0 a 0) -, na manhã deste sábado, e seguirá treinando nas Laranjeiras para a estréia do Campeonato Brasileiro, quarta-feira, contra o Sport, em Recife. A equipe permaneceu em Santa Catarina por uma semana e agradou ao técnico Oswaldo de Oliveira, que explicou para que serviu a excursão. "Evoluímos na parte técnica, nas jogadas ensaiadas e aprimoramos a parte física", observou o técnico. Restam três vagas para Oswaldo definir a equipe que atuará na estréia da competição. O ataque é disputado por diversos jogadores, mas só dois entrarão: Caio e Magno Alves têm a preferência do treinador. Já para o meio, o técnico tricolor provavelmente escalará Fernando Diniz, que vem tendo boas atuações.