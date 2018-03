Flu estréia técnico no clássico contra Vasco Depois da fracassada missão de classificar a seleção brasileira para os Jogos de Atenas, o técnico Ricardo Gomes volta a trabalhar em um clube. Apresentado na sexta-feira como o novo treinador do Fluminense, ele já estréia neste domingo no clássico com o Vasco, às 18 horas, no Maracanã, pelo segundo turno do Campeonato Carioca. E o desafio é ainda maior porque Ricardo Gomes não poderá contar com o meia Roger e o atacante Edmundo, ambos machucados. Para seu alívio, o time vascaíno não terá Marcelinho Carioca, com um problema muscular. A esperança de Ricardo Gomes está nos dois remanescentes do quarteto de estrelas do Fluminense: Ramon e Romário. O treinador espera que os dois ajudem a equipe a conquistar mais uma vitória na competição. E como não teve muito tempo para fazer análises dos jogadores ou treinar com eficiência um esquema tático, ele vai manter a formação que derrotou a Portuguesa, na quinta-feira. O zagueiro Rodolfo, que trabalhou com Ricardo Gomes na seleção pré-olímpica, fez diversos elogios ao novo comandante do time. "Ele tem bom relacionamento com os atletas e conversa bastante. E cobra profissionalismo. Tem tudo para dar certo", afirmou o jogador. No Vasco, a decepção de não poder escalar Marcelinho mais uma vez era nítida no semblante de Geninho. "Ele é uma ausência muito sentida", disse o treinador. Mas a equipe vascaína deve ter uma novidade. O meia Beto, recuperado de contusão, espera ser confirmado entre os titulares. Mas a tendência é a de que o jogador fique no banco de reservas. "Estou bastante ansioso para voltar. Chega de ficar parado", declarou Beto. Geninho, por sua vez, não quis antecipar se o atleta será aproveitado desde o início ou no decorrer da partida. "Não vou colocá-lo numa fria." Com relação aos desfalques do Fluminense, Geninho disse que seria bom para o espetáculo que todos os jogadores estivessem presentes no clássico. "Mas, pensando como adversário, é bom que o Roger e o Edmundo estejam fora", falou, ressaltando logo em seguida que o Tricolor tem um grupo muito bom.