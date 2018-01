Flu estuda contraproposta de Beto O vice-presidente de Futebol do Fluminense, Marcelo Penha, se reuniu hoje com o procurador do meia Beto, Jorge Carvalho, para discutir a renovação contratual. "Apresentamos nossa proposta, ele consultou o atleta e fez uma contraproposta. Há uma diferença e vou conversar com o presidente", afirmou o dirigente. Penha deve se reunir com David Fischel neste fim de semana para que na segunda-feira possa ter uma nova conversa com Carvalho. Ele espera que Beto permaneça no Fluminense. O Corinthians estaria interessado na contratação do jogador.