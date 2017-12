Flu: Euller deve ser apresentado na 2ª O atacante Euller deverá ser apresentado nesta segunda-feira como o primeiro reforço do Fluminense para a temporada 2004. O acordo entre o clube e o jogador deverá ser fechado neste domingo e o contrato poderá ser assinado no dia seguinte, segundo informação do agente do jogador, o ex-meio-campista Alemão. ?Está praticamente tudo acertado entre Euller e o Flu. Restam apenas alguns pequenos detalhes, mas que não certamente não serão impedimento para um acordo?, disse Alemão em entrevista à Rádio Globo, neste sábado, no final da tarde. ?Acho que até amanhã (domingo) tudo estará resolvido e na segunda a gente possa apresentar o Euller?, acrescentou Alemão. Além de Euller, a diretoria do Fluminense busca mais quatro reforços - dois laterais, um zagueiro e um meio-campista. Para a lateral-direita, a preferência é Leonardo Moura, colocado em disponibilidade no São Paulo. Para a esquerda, os dirigentes querem Jorginho Paulista. O zagueiro pretendido é Serginho, do São Caetano e, para o meio-campo, a diretoria tenta a contratação de Léo Lima ou Ramón. O atacante Romário, por sua vez, teve uma conversa com o vice-presidente de futebol do Fluminense, Celso Barros, e garantiu que vai continuar no clube na temporada 2004.