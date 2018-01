Flu faz as contas para evitar a queda O técnico do Fluminense, Joel Santana, exige que os jogadores não repitam os erros cometidos no empate com o Paysandu, por 1 a 1, na última rodada do Campeonato Brasileiro. O treinador demonstrou preocupação com o fato de o time ter disputado 44 pontos, desde a sua chegada, e só conquistado nove. Se quiser escapar do rebaixamento, o Tricolor terá que vencer metade dos jogos que ainda restam na competição. "É uma situação que incomoda. Na medida em que o campeonato vai terminando, as coisas vão ficando mais difíceis. Não podemos deixar para a última rodada a nossa recuperação", disse o volante Sidney. Para a alegria de Joel, o goleiro Kléber está recuperado de uma contratura muscular e pode terá condições de enfrentar o Figueirense, na quinta-feira.