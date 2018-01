Flu faz festa para comemorar 99 anos O Fluminense comemora amanhã, na sede das Laranjeiras, 99 anos de sua fundação (21/07/1902). A festa, organizada pela diretoria do clube, começa às 11h com a entronização de Nossa Senhora da Glória como a definitiva padroeira do Tricolor. A um ano do centenário, os diretores tricolores sonham com a participação do time na Libertadores da América no ano que vem. "Esta festa servirá como pontapé inicial para a campanha do time no Campeonato Brasileiro deste ano e como contagem regressiva para o Centenário do clube", afirmou Marcos Furtado, vice-presidente de Marketing do Fluminense. A festa seguirá, às 12h30, com a irreverente Confraria do Garoto, que entrará pelo portão da Rua Pinheiro Machado e irá ao Salão Nobre do clube para cortar o bolo e cantar "Parabéns". Após, quatro pregos gigantes serão fixados nas bandeiras de escanteio do gramado das Laranjeiras, para homenagear o atacante Preguinho, campeão carioca de 1924 e ídolo eterno da torcida tricolor. Às 14h30, uma partida de confraternização será disputada no Estádio das Laranjeiras, entre artistas, jornalistas tricolores, ex-jogadores e torcedores ilustres. Para finalizar a festa, a diretoria do clube promoverá uma grande festa no Salão Nobre, às 21h. Marcará presença o presidente do clube, David Fischel. A equipe do Fluminense, que está excursionando em Florianópolis, realizará um amistoso amanhã, contra o Avaí. O técnico Oswaldo de Oliveira só define o time momentos antes da partida.