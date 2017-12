Flu faz mistério para a final contra o Fla A decisão sobre a escalação do meia Ramon e do atacante Romário na decisão da Taça Guanabara com o Flamengo, sábado, só vai ocorrer após o coletivo de quinta-feira. Nesta segunda-feira, Romário apenas realizou um trabalho de fortalecimento muscular numa clínica na Barra da Tijuca, na zona oeste. Já Ramon fez exercícios na piscina do clube. Mas a grande preocupação é a de como marcar o meia Felipe. O técnico Valdyr Espinosa cogita da possibilidade de destacar o volante Marciel para ?colar? no jogador rubro-negro durante os 90 minutos. "O Felipe é o melhor jogador do futebol brasileiro. Para marcá-lo, teremos de ter atenção e confiança. Ninguém pode ter medo de levar um drible", afirmou o treinador. Espinosa, porém, fez questão de dizer que o Flamengo também terá de ter muita atenção com os jogadores tricolores, principalmente com o meia Roger e com o atacante Edmundo, já confirmados no clássico.