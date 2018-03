Flu faz três no Brasiliense e lidera O Fluminense assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro ao conquistar sua quarta vitória consecutiva na competição, vencendo o Brasiliense por 3 a 0, neste domingo à noite no Estádio Boca de Jacaré, em Taguatinga (DF). Além de manter o bom retrospecto de vitórias - 14 nos últimos 16 jogos disputados -, o goleiro Kleber foi o herói do tricolor carioca ao impedir o que seria um massacre do time de Brasília com grandes defesas. Apesar de contar com uma boa atuação de Vampeta - que tentou até marcar um golaço por cobertura -, nada deu certo para o Brasiliense. O time de Valdir Espinosa começou perdendo logo aos 11 minutos, com um gol de Lino cobrando falta, aproveitando a desatenção do goleiro Donizetti. A partir daí, o Brasiliense, que já tinha até acertado a trave de Kleber com Giovani, equilibrou a partida e só não virou por falta de sorte. "O time está péssimo, nunca vi tantos erros", reclamou o técnico do Fluminense, Abel Braga, no intervalo do jogo, após ser obrigado a trocar Diego por Schneider. "Tive muito trabalho porque nós tínhamos que segurar o Brasiliense atrás", emendou Kleber. No segundo tempo, Abel Braga teve que se calar. O Brasiliense teve outras boas chances, com Kléber defendendo as cobranças de Tiano e as cabeçadas de Oséias. Aí, como o time da casa não fez, levou: Tuta fez 2 a 0, aos 38 minutos, e Rodrigo Tiuí fechou o placar, aos 44 minutos. "Foi ótimo, mas nós erramos muito e o resultado foi um pouco injusto para o Brasilense", admitiu Abel. Agora, o Fluminense é o líder da Série A, com o Botafogo em segundo lugar, graças aos gols marcados (nove contra oito). Ambos estão com doze pontos, quatro vitórias e saldo de gols seis.