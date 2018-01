Flu: Felipe quer voltar logo ao time O meia-atacante Felipe está se submetendo a tratamento intensivo de fisioterapia e espera se recuperar o mais rápido possível de estiramento muscular na coxa esquerda para voltar a atuar pelo Fluminense. Felipe tem vibrado com a campanha do Tricolor e não quer ficar fora da equipe nas partidas que podem consolidar o favoritismo do Fluminense ao título do Campeonato Brasileiro. ?Claro que estou motivado. O grupo é forte e a liderança agora serve como mais um estímulo?, afirmou. Ele, a princípio, deve ficar mais um mês afastado das atividades com bola, com previsão de retorno para a partida com o Botafogo, em 16 de outubro. O jogador já deu sinais de que pretende renovar seu contrato, que termina em dezembro. Conta, com isso, com o apoio integral do técnico Abel Braga. ?O Felipe tem vaga em qualquer time e desequilibra?, disse. Para o treinador, Felipe (em forma) e Petkovic formam uma excelente dupla no meio-de-campo do time, capaz de impor respeito aos adversários. ?São dois atletas diferenciados?. Abel Braga também destacou o conjunto da equipe e as últimas partidas de Tuta, barrado recentemente, mas que demonstrou poder de reação e tem feito gols importantes para o Fluminense. O encerramento da 25.ª rodada, com o tropeço do Santos contra o Flamengo, alçou o Fluminense novamente ao primeiro lugar do Brasileirão e aumentou o otimismo nas Laranjeiras. Abel, porém, manteve o discurso cauteloso. Admitiu que o Tricolor é um dos melhores da competição, ressaltando o equilíbrio do Brasileiro. ?Ainda falta muita coisa. O campeonato é longo e está apenas passando da metade.?