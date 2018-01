Flu: Felipe treina e não sente lesão O meia Felipe, do Fluminense, fez nesta sexta-feira um teste físico nas Laranjeiras. Correu em linha reta sem trabalhar com bola e disse não ter sentido dores no tornozelo direito, local da contusão sofrida no começo da semana. Mas ainda não sabe se terá condições de jogar quarta contra o Campinense, em Campina Grande, na Paraíba, na estréia do time na Copa do Brasil. "É importante o jogador estar com vontade de jogar, mas é preciso melhoria na parte física. Até porque, no caso do Felipe, ele é visado pelos adversários, que o marcam de forma individual", afirmou Abel Braga. "Estou com 80% das minhas condições físicas, mas a vontade de jogar faz a gente esconder esse pouquinho. Preciso pegar ritmo de jogo", avisou Felipe.