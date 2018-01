Flu fica irado com Juventude-MT Jogadores do Fluminense estão revoltados com o Juventude-MT, que goleou o Tricolor no meio da semana, pela Copa do Brasil. Para o colombiano Viveros, os jogadores mato-grossenses tentaram brincar com o Tricolor. "Não gostei da atitude deles", lembrou. Na quarta-feira o Tricolor volta a enfrentar o Juventude, precisando vencer por quatro gols de diferença para se classificar. Para o técnico Valdyr Espinosa, o Fluminense não ficou em situação difícil no Campeonato Carioca, depois do empate com o Vasco.