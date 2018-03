Flu fica sem Fábio Bala por 2 meses Aos poucos, o número de desfalques do Fluminense vai diminuindo. Para a partida contra o Paysandu, domingo, pelo Campeonato Brasileiro, o técnico Renato Gaúcho vai contar com o retorno do zagueiro César e do meia Zada. Ambos voltam após cumprirem suspensão por causa do terceiro cartão amarelo. Já o meia Alex Oliveira e o atacante Sorato estão praticamente recuperados de contusão. Renato só vai aguardar o parecer dos médicos do clube para saber se poderá ou não contar com estes jogadores. Fábio Bala, porém, somente retornará aos gramados daqui a dois meses. Nesta terça-feira, foi constatada a contusão no menisco do joelho esquerdo e ele deve sofrer uma artroscopia nos próximos dias. Apesar da diminuição dos desfalques, Renato ainda deve ser obrigado a realizar improvisações na montagem do elenco que vai enfrentar o Paysandu. O treinador tem procurado não lamentar estes problemas para evitar que os jogadores se sintam desmotivados.