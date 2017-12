Flu: Gama só escala quem estiver a fim O técnico do Fluminense, Alexandre Gama, evitou nesta segunda-feira polemizar com o meia Roger e assegurou que somente será escalado nas próximas partidas da equipe pelo Campeonato Brasileiro, "quem estiver a fim". O problema é que o principal jogador do Tricolor alegou estar sentindo dores lombares e não participou do treino. "Não sei se vou conversar com o Roger. Ele está alegando uma contusão e a gente não pode colocar em dúvida o seu caráter", disse Gama, que não assegurou a titularidade do meia. "Mas, estamos de olho e não somos cegos." Gama enfatizou que alguns jogadores já estão sem motivação para continuar atuando pelo Fluminense nessa reta final do Brasileiro, sem revelar nomes. Por isso, o treinador frisou que "ainda é cedo" para escalar a equipe para a partida de sábado contra o Cruzeiro. "Aqueles que treinarem com vontade e se empenharem serão escalados. A maior parte do grupo está motivada", contou Gama, lembrando que esta será uma semana "conturbada" por causa da eleição para presidente na quinta-feira. "Tem eleição aí. Vamos aguardar porque pode ajudar ou atrapalhar ainda mais o grupo."