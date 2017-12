Flu goleia e elimina o Fla: 4 a 1 O Fluminense eliminou o rival Flamengo do Campeonato Estadual, ao vencer o clássico, deste domingo à tarde, no Maracanã, por 4 a 1. Com este resultado, o Rubro-negro perde a chance de conquistar o tetracampeonato. Como precisava da vitória para prosseguir na competição, o Flamengo começou pressionando o Fluminense e logo aos 40 segundos de jogo, o atacante Leandro Machado chutou uma bola na trave do goleiro Murilo. A pressão rubro-negra foi superada pelo Tricolor que impôs seu ritmo de jogo. O primeiro gol do Fluminense foi marcado pelo atacante Agnaldo, que chutou a bola no canto direito do goleiro Júlio César, aos 24 minutos. Dois minutos depois, a defesa rubro-negra voltou a falhar e o atacante Marco Brito tocou na bola, de cabeça, aproveitando um cruzamento do zagueiro Régis, e aumentou a vantagem. No segundo tempo, o técnico do Flamengo, Lula Pereira armou a equipe com três atacantes, Roma entrou no lugar de Beto para atuar ao lado de Andrezinho e Leandro Machado. A mudança pouco melhorou a equipe, que continuou cometendo os mesmos erros da primeira etapa. Aos 13 minutos o Rubro-Negro foi beneficiado com a expulsão do volante tricolor Marcão, por reclamação. Apesar de atuar com menos um jogador, o Fluminense não diminuiu o ritmo e chegou ao terceiro gol depois de o atacante Magno Alves aproveitar um lançamento do volante Roberto Brum e encobrir o goleiro Júlio César, aos 26 minutos. O vexame Rubro-Negro aumentou com as expulsões do zagueiro Fernando e do lateral-esquerdo Athirson, ambos por agressão. Magno Alves, de cabeça, marcou o quarto gol do Fluminense, aos 36 minutos. O gol de honra do Flamengo foi feito por Roma, aos 45 minutos. Com o resultado, estão na semifinal do Estadual: Fluminense, Bangu, Friburguense e Americano. O Fluminense vai enfrentar o Bangu e o Americano enfrenta o Friburguense. Outros jogos ? Nos outros dois jogos da última rodada do Octogonal decisivo do Estadual, o Friburguense venceu o Volta Redonda, por 4 a 1, em Resende. Já o Americano derrotou o Bangu, por 2 a 1, em Campos.