Flu goleia em treino e empolga Espinosa No último treino do Fluminense antes da estréia no Campeonato Carioca, domingo, contra o Madureira, no Maracanã, os titulares deram um show em cima dos reservas e venceram o coletivo por 5 a 0. Os recém-contratados foram o destaque da partida. O atacante Romário marcou dois gols, enquanto Edmundo, Juca e Ramon assinalaram um gol cada. "O time está evoluindo. Ainda é uma equipe com problemas de entrosamento, mas com o passar dos jogos vamos melhorar bastante", afirmou o técnico Valdyr Espinosa. O treinador reconheceu que, pela contratações efetuadas, o Fluminense sempre será cobrado pelos torcedores e pela imprensa. "Vou sempre conversar com os jogadores para manter a seriedade e o interesse pela vitória."