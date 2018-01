Flu goleia Fla e é campeão da Taça Rio Diante de um público de aproximadamente 75 mil pessoas, o Fluminense goleou o Flamengo por 4 a 1 neste domingo à tarde no Maracanã, e conquistou o título da Taça Rio - o equivalente ao segundo turno do Campeonato Carioca. Os gols do Flu foram marcados por Tuta, Leandro, Alex e Preto Casagrande. Zinho fez o único gol do Flamengo. O Fluminense vai agora enfrentar o Volta Redonda - campeão da Taça Guanabara - para decidir quem fica com o título Estadual de 2005. A final será disputada em dois jogos, marcados para os dias 10 e 17 de abril.