Flu goleia Olaria em jogo-treino O atacante Marco Brito, que tem proposta para jogar no Yokohama Marinos, do Japão, só terá sua situação definida na próxima semana. O atacante não seria aproveitado pelo técnico Oswaldo de Oliveira, que conta com vários jogadores para a posição e com o novo reforço iugoslavo, Andgel. O Fluminense disputou um jogo-treino, hoje, contra o Olaria, nas Laranjeiras. A partida terminou 6 a 0 para o Tricolor, e o destaque foi o atacante Júlio César, que veio das categoria de base do clube, autor de dois gols.