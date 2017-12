Flu inicia negociação com Rincón O superintendente de futebol do Fluminense, Paulo Angioni, já iniciou as negociações para a contratação do passe do volante Rincón. Apesar do alto valor do salário do colombiano, o dirigente tem a esperança de conseguir reduzi-lo ou encontrar um parceiro que viabilize a transação. A garantia de que os salários serão pagos em dia é outro trunfo do Fluminense para conseguir viabilizar a contratação. O empresário do jogador, Renato Caio, informou que receber os salários em dia é uma das principais exigências de Rincón para a escolha de seu novo clube.