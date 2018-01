Flu já admite saída de Antônio Carlos O zagueiro Antônio Carlos, do Fluminense, está de malas prontas para se transferir ao Ajaccio, da França. A diretoria tricolor confirmou a negociação, ressaltando que ainda não havia um acordo, mas admitiu que o jogador deve mesmo deixar as Laranjeiras. Antônio Carlos nem treinou hoje e, por estar suspenso, tampouco atua no jogo contra o Paraná, no sábado, em Volta Redonda. Em tom de despedida, ele cumprimentou seus colegas um por um no fim do coletivo, mas rechaçou qualquer especulação de que viajará à Europa nesta semana para fazer exames médicos. "Até agora nada foi passado para mim. O Fluminense ainda não entrou em acordo com o clube francês e somente a diretoria pode falar sobre isso", declarou Antônio Carlos, para em seguida acrescentar: "Me despeço de todos diariamente, não foi uma atitude isolada".