Flu joga pela vaga contra o Banfield O Fluminense entrará em campo nesta quarta-feira para enfrentar o Banfield, às 21h45, em Buenos Aires, em busca da vaga nas quartas-de-final da Copa Sul-Americana. Com venceu o jogo de ida por 3 a 1, o time carioca pode até perder por um gol de diferença na Argentina. O problema é que o Fluminense terá dez desfalques nesta terça-feira. Mas o técnico Abel Braga ganhou um reforço de última hora: o meia Petkovic se recuperou das dores musculares e vai jogar. ?O sérvio tem condições normais de ir a campo?, garantiu o médico do clube, Victor Favilla. A notícia foium alívio para o técnico Abel Braga. Afinal, ele teve problemas demais para armar a equipe. Os volantes Marcos Aurélio e Marcão, o meia Radamés e os atacantes Toró e Adriano Magrão não foram inscritos na Copa Sul-Americana. Além disso, o atacante Beto, o zagueiro Thiago, o meia Felipe e o volante Preto Casagrande estão contundidos. E o atacante Leandro cumpre suspensão. Com dificuldade até para montar o banco de reservas, Abel Braga optou por escalar o time no esquema 3-5-2. ?Vou colocar em campo o que tenho de melhor. O Fluminense vai atacar, mesmo jogando fora de casa. A equipe acabará se complicando se ficar apenas na defesa?, avisou o treinador. A zaga terá Gabriel Santos, Igor e Milton do Ó. Assim, os laterais Gabriel e Juan terão mais liberdade para atacar.