Flu joga por um empate em Santiago Com um empate diante do Universidad Católica, nesta quarta-feira, às 22 horas, em Santiago, o Fluminense conseguirá se classificar à semifinal da Copa Sul-Americana. Mas, apesar da vantagem, por ter vencido o primeiro confronto por 2 a 1, o técnico tricolor Abel Braga assegurou que o time será ofensivo e o escalou com três atacantes. ?Se não tivéssemos levado um gol no Rio, a vantagem seria maior. Agora, teremos que marcar e não podemos bobear?, disse o técnico do Fluminense. Braga teve vários problemas para escalar a equipe. Do grupo de 25 jogadores inscritos, somente 17 têm condição de atuar. Com tantos desfalques, o meia Preto Casagrande foi quem mais se beneficiou, já que ganhou uma vaga entre os titulares. O atleta que ao ser contratado era considerado uma das estrelas do time, aos poucos, perdeu espaço e acabou sendo escalado no banco de reservas. "Futebol eu nunca desaprendi. Sempre trabalhei, mas respeitando os meus companheiros para virar novamente titular. Venho fazendo o meu papel", frisou Preto Casagrande. O jogador, inclusive, não escondeu seu entusiasmo para tentar o título tanto na disputa continental quanto no Campeonato Brasileiro, por causa da boa fase do Fluminense. "A Sul-Americana é um campeonato com jogos eliminatórios. Já no Brasileiro, precisamos torcer pelo tropeço do Corinthians em três das cinco partidas restantes", analisou o meia.