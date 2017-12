Flu joga por um empate nesta quarta Em busca de uma vaga na oitava-de-final da Copa do Brasil, amanhã, às 21h45, no Maracanã, o Fluminense já assegurou a vantagem do empate, contra o Paysandu, durante a primeira partida, que terminou com a vitória da equipe carioca por 2 a 1. O técnico do Tricolor, Oswaldo de Oliveira, recomendou a seus jogadores para entrarem em campo com o objetivo da vitória. Além do empate, uma derrota, por 1 a 0, também dará ao Fluminense a permanência na competição. Já a repetição do marcador da primeira partida leva a disputa para os pênaltis. O time paraense precisa vencer por um placar acima de 2 a 1, se quiser assegurar sua vaga. Oliveira admitiu que, na primeira partida, o Fluminense não teve uma boa atuação e ainda elogiou o Paysandu. "Enfrentaremos uma equipe difícil e que vai dar tudo para nos ganhar", afirmou o treinador. Preocupado com a possibilidade de a partida ser decidida na disputa por pênaltis, o técnico do Fluminense realizou um treinamento com os batedores. Nas últimas quatro oportunidades de marcar gols por pênaltis, o Tricolor desperdiçou todas. "Temos bons batedores. O que nos falta é treino", considerou Oliveira.