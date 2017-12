Flu joga pressionado pelo rebaixamento Com a derrota para o São Paulo, o Fluminense voltou a ficar seriamente ameaçado pelo rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Um novo fracasso neste sábado contra o Coritiba, às 16 horas, no Maracanã, poderá fazer o Tricolor carioca retonar à zona do descenso. Por isso mesmo, o técnico Renato Gaúcho cobra uma vitória e a mesma garra e disposição apresentada no jogo com o São Paulo. "O time atuou bem e tivemos oportunidades para vencer. Acabamos sofrendo aquele gol nos acréscimos", disse. De acordo com o treinador do Fluminense, os jogadores precisarão demonstrar total concentração para derrotar o Coritiba, que ocupa a quarta colocação no Brasileiro. Renato Gaúcho também frisou que, no atual momento, o time não pode ser dar ao luxo de cometer erros nas partidas. "Um, por menor que seja, pode ser fatal. Quanto mais acertarmos, melhor para todo mundo", avisou. O Fluminense contará com o retorno do zagueiro César, que cumpriu suspensão contra o São Paulo, e a boa fase do outro componente da zaga, Rodolfo, convocado pelo técnico da seleção brasileira Sub-23, Ricardo Gomes. "Ambos são jogadores importantes no elenco do Fluminense. E o Rodolfo vive um bom momento e pode cativar os demais integrantes do grupo", afirmou Renato Gaúcho.