Flu lamenta saída de Romário no clássico O discurso dos jogadores do Fluminense, no dia seguinte à derrota para o Flamengo, por 4 a 3, era o mesmo. Segundo eles, não faltou disposição. O que teria acontecido foram falhas na marcação e muita liberdade para o meia Felipe organizar as jogadas de ataque do Rubro-Negro. Além disso, os atletas alegaram que a saída de Romário, quando o Tricolor vencia por 3 a 1, abalou o time. "O time relaxou com a diferença de dois gols. E é claro que o Romário fez falta. Ele tem liderança e passa confiança aos demais jogadores", disse o atacante Alessandro. Hoje, o técnico Valdyr Espinosa reuniu o grupo por cerca de 40 minutos para uma conversa. Na pauta, o treinador cobrou mais concentração durante os próximos jogos.