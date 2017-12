Flu lança exposição do centenário O Fluminense inaugurou nesta segunda-feira uma exposição no Maracanã em comemoração ao centenário do clube, que será em junho. Três modelos alusivos à primeira camisa usada pelo Tricolor foram apresentados para que os torcedores escolham um que será confeccionado. Apesar do pênalti perdido pelo lateral-esquerdo Paulo César na vitória sobre o Bangu, o técnico Oswaldo de Oliveira decidiu mantê-lo como o cobrador oficial da equipe. O meia Roger, que desperdiçou três pênaltis em partidas diferentes, cedeu lugar a Paulo César, que, em sua primeira cobrança, também perdeu a oportunidade.