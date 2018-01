Flu libera Romário e espera sua volta Após marcar três gols na goleada sobre o Botafogo, por 5 a 0, neste domingo, no Maracanã, Romário explicou que sua ida para o futebol árabe está ?90% acertada?. Ele recebeu proposta do Qatar Al-Sad de US$ 1,5 milhão por três meses de contrato. Afirmou, no entanto, que sua intenção é a de permanecer no Fluminense até sábado, quando termina o primeiro turno do Campeonato Carioca. "Se a proposta dos árabes for concretizada, vou tentar jogar no Fluminense até sábado. Sinceramente, não sei dizer o que vai acontecer durante a semana", disse Romário. "Desde que voltei para o Brasil, em 95, tive duas propostas deste tipo. Agora, resolvi aceitar porque estou com 37 anos e a proposta subiu um pouco." De acordo com Romário, seu desejo é o de que seja emprestado pelo Fluminense. Neste caso, poderia retornar para a disputa do Campeonato Brasileiro. O atacante revelou ter ficado emocionado com os pedidos dos torcedores para que ele ficasse no clube. "Fiquei emocionado, arrepiado. Quase deu vontade de chorar, mas segurei", afirmou. "Estou muito grato aos torcedores e feliz por ter meu trabalho reconhecido neste pouco tempo que estou aqui." Já o vice-presidente de futebol do Fluminense, Marcelo Penha, explicou que o valor a ser recebido pelo clube é o único impasse para a transferência de Romário. De acordo com o dirigente, o ressarcimento do Tricolor carioca foi uma das exigências feitas pelo jogador aos árabes para aceitar a proposta do Qatar Al-Sad. "Foi uma proposta irrecusável para qualquer jogador. Estamos liberando o Romário até 31 de maio. Nossa intenção é a de que no dia 1º de junho ele esteja de volta para atuar no Campeonato Brasileiro", disse o Marcelo Penha. "Agora, só falta os árabes depositarem uma quantia em dólares na conta do Fluminense para a gente liberá-lo." De acordo com Marcelo Penha, Romário poderá ganhar até US$ 2 milhões, já que além de US$ 1,5 milhão para se transferir, receberá também gratificações por gols marcados e partidas jogadas. Antes de ir para o Qatar Al-Sad, o jogador precisa resolver sua situação contratual com o Fluminense, com quem assinou compromisso até o final do ano. "O presidente (David) Fischel está acertando os detalhes com os árabes e tudo será resolvido", afirmou Marcelo Penha, ao se referir ao presidente do Fluminense. ?Vamos ver se conseguimos manter o Romário sob contrato. Aí, seria apenas um empréstimo para os árabes e ele ficaria com um vínculo conosco."