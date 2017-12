Flu: Magno Alves perto do 100º gol Após marcar dois gols na vitória por 3 a 1 sobre o Friburguense, na quarta-feira, faltam apenas seis para o atacante Magno Alves atingir a marca de 100 gols com a camisa do clube. O feito tornará o jogador o oitavo artilheiro da história do Tricolor. "Não estou pensando nisso. O momento é de concentração para a conquista do título", disse Magno Alves. "Os gols são bons e o que espero é ajudar o Fluminense a conquistar um campeonato no ano de seu centenário." A vitória sobre o Friburguense assegurou ao Fluminense uma vaga nas semifinais do Estadual. Por isso, os jogadores participaram nesta quinta-feira de um churrasco para comemorar. Nesta sexta-feira todos os atletas se reapresentam ao técnico Robertinho.