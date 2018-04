Flu mantém promoção de ingressos para próximos jogos

A expectativa fica pelo retorno de Fred. Poupado da vitória sobre o Internacional, no Beira-Rio, o atacante voltou a fazer musculação, nesta segunda, nas Laranjeiras, para se recuperar de dores na panturrilha direita. O jogador já apresenta menos desconforto no local e o prognóstico é positivo.

Na esperança de levar 40 mil torcedores ao Engenhão, o presidente tricolor, Peter Siemsen, garantiu a manutenção de promoção no preço dos ingressos para animar a torcida a comparecer contra os mineiros e contra o Grêmio, no dia 16. A entrada mais cara vai custar R$ 30.

"Esse elenco honrou a tradição do Fluminense e a alma dos guerreiros com essa arrancada fantástica no segundo turno. E a torcida também precisa responder. Temos a expectativa de ver o Engenhão lotado nas duas próximas partidas", vibrou Siemsen.

Mas o técnico Abel Braga tem dois desfalques importantes contra o América. O meia Deco e o lateral Carlinhos estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo e não jogam. O trabalho ao longo da semana define quem serão os substitutos.