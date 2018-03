Flu mantém técnico e jogadores A comissão técnica do Fluminense e a diretoria se reuniram nesta quinta-feira para fazer o planejamento dos próximos meses. O Tricolor estréia no Campeonato Brasileiro no dia 11 de agosto, enfrentando o Cruzeiro. O vice-presidente de Futebol, Marcelo Penha, disse que tanto o técnico Robertinho como os demais integrantes da comissão permanecem no clube, assim como todos os jogadores. "É um grupo que está junto há dois anos, mas é claro que depois da Lei Pelé, nenhum jogador é inegociável", afirmou Marcelo. "Se surgir uma boa proposta, teremos que avaliá-la." Sobre o pagamento dos salários atrasados, o dirigente disse que espera resolver a situação até a próxima terça-feira. "Estamos renovando o contrato de patrocínio na camisa e temos o dinheiro para receber da Copa dos Campeões", afirmou Marcelo. "Além disso, temos o adiantamento das cotas de televisionamento do Campeonato Brasileiro." Negociação - O advogado do Fluminense, Marcus Donnici, se reuniu nesta quinta-feira com o advogado do supervisor Paulo Angione, Manuel França, e praticamente acertou um acordo entre as duas partes. Ele revelou que os termos do acordo verbal serão mantidos e a rescisão assinada.