Flu muda seis para jogo contra o Guarani Com seis alterações, o Fluminense enfrenta o Guarani, neste domingo, às 18h, no Maracanã, pela 14ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Além dos desfalques por suspensão automática, o técnico tricolor Renato Gaúcho optou por não escalar entre os titulares o lateral-direito Jancarlos, além dos zagueiros Augusto e Zé Carlos, por deficiência técnica. A derrota para o Goiás, na última rodada, irritou Gaúcho que perdeu a paciência, repreendeu o time, optando por realizar as modificações. Melhor para o lateral Jonatan e o zagueiro Rodolfo, já confirmados na equipe. Para o lugar de Augusto, o treinador decidiu improvisar o meia Djair. No entanto, Djair está com uma contusão na coxa direita e fará um teste hoje para saber se tem condições de atuar. Se for vetado, Tinoco ficará com a vaga. "Reconheço que, às vezes, o atleta não passa por um bom momento. Por isso, preferi preservar alguns. E nem vou escalá-los no banco de reservas", contou o técnico do Fluminense. "Conversei com todos os jogadores durante a semana. Chamei a atenção deles e os repreendi. Sou pago para isso." Impedidos de atuar por causa de suspensão automática, o volante Marcão e o meia Carlos Alberto cederão seus lugares para Sidnei e Alex Oliveira. A última mudança do treinador tricolor será no ataque. Renato Gaúcho mantém o mistério, mas a tendência é a de que Josafá seja o substituto de Sorato no ataque do Fluminense. O técnico não gostou da dupla Sorato-Romário e vai optar pela mudança. No entanto, ele pode preparar uma surpresa. "Ainda não decidi o que é o melhor a fazer, mas estou tranqüilo", afirmou.