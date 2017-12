Flu na cautela contra o Atlético-PR Com o objetivo de conquistar uma vaga na Copa Sul-Americana e evitar repetir o vexame da goleada para o Santos na semana passada, o Fluminense armou uma tática defensiva para enfrentar o Atlético-PR, neste domingo, às 16 horas, no Maracanã. O time é o 10.º colocado na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, com 56 pontos, em 39 partidas, dois a menos que a Ponte Preta, nona colocada, última posição que assegura um lugar na competição internacional. Mas, o provável desfalque do meia Roger dificultará o desempenho da equipe carioca. Durante a semana, a principal preocupação do técnico tricolor Alexandre Gama foi a de treinar a marcação no meio-de-campo, além de exigir que os jogadores saíssem rápido para a criação das jogadas ofensivas. Para o treinador, o time não pode cometer os mesmos erros que levaram a equipe a sofrer cinco gols na partida contra os santistas. "O time apertou a marcação e quando teve a posse de bola saiu rápido para o ataque. É assim que eles têm que entrar em campo, com força e atitude", afirmou Gama. "Por causa da goleada, vamos entrar em campo mais cautelosos. Mas isso não significa que jogaremos na defesa. Iremos atacar." Sobre Roger, a única dúvida no Fluminense, Gama explicou que, pela importância do jogador na equipe, irá esperá-lo até momentos antes da partida. A tendência é a de que o jogador seja submetido a um teste, mas até ontem as dores no músculo adutor da coxa direita eram intensas. Alan já foi avisado pelo treinador de que ficará com a vaga, caso o meia não tenha condições de atuar. O outro desfalque, o lateral-esquerdo Júnior César, será substituído por Mineiro. Ansioso por atuar, Alan contou estar pronto para substituir Roger, principalmente, por não se importar com uma possível cobrança dos torcedores, pelo fato de estar substituindo o principal jogador do Fluminense. "Estou preparado para os aplausos e vaias. O Roger é mais de prender a bola e eu gosto de tocar a bola rapidamente e colocar meus colegas em condição de fazer o gol", frisou.