Flu não deve acertar troca com Santos O troca-troca entre Santos e Fluminense, envolvendo o zagueiro André Luís e o atacante Roni, não deve se concretizar e o jogador tricolor pode jogar na Turquia ou na Grécia. Sobre a possível transferência para o Santos, Roni não mostrou muito otimismo e negou que tenha acertado as bases salariais com o clube paulista. "Já até falaram que eu acertei o salário com o Santos, mas isso não existe. Como a negociação sequer foi iniciada, acho pouco provável que a transferência aconteça." O presidente do Fluminense, David Fischel, tomou posse nesta terça-feira para o segundo mandato na presidência do clube. O dirigente foi reeleito no final do ano passado para um mandato de três anos. ?Já recuperamos o clube e agora queremos um título. Não pretendemos comemorar só o centenário", disse o dirigente. Fischel contou também que um dos maiores objetivos do Fluminense continua sendo o de equilibrar as finanças, aumentando as receitas e diminuindo os custos.