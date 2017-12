Flu não é o favorito, diz o meia Roger Para o meia Roger, destaque do Fluminense, a equipe tricolor não é favorita no clássico deste domingo com o Flamengo, às 16 horas, no Maracanã, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro, apesar de ter melhor campanha do que o rival. O Fluminense ocupa a 10ª posição, enquanto o Flamengo, além de ainda não ter vencido na competição, está na zona de rebaixamento. "Esse jogo é muito importante. Estamos conquistando pontos em casa e uma nova vitória contra o Flamengo pode nos colocar entre os melhores do Brasileiro. Aliás, esse é o maior objetivo do Fluminense", disse Roger. O técnico Ricardo Gomes optou por escalar Júlio César em vez de Victor Boleta na lateral-esquerda. Romário, machucado, e Edmundo, preterido, não jogaram.