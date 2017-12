Flu não fará loucura para ter Rincón O superintendente de Futebol do Fluminense, Paulo Angione, espera receber amanhã a resposta do meia colombiano Rincón à proposta feita pelo clube. O dirigente disse estar confiante quanto à contratação do atleta, mas frisou que o Tricolor não fará nenhuma "loucura" para tê-lo. A garantia de pagar os salários em dia é a principal "arma" do Fluminense na negociação.