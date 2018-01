Flu não paga conta de água e é multado O Fluminense terá de pagar uma multa de cerca de R$ 195 mil por causa de uma ligação clandestina encontrada na sua sede. Peritos da Companhia Estadual de Águas e Esgoto (Cedae) estiveram hoje nas Laranjeiras e encontraram o ?gato?. A suspeita de que havia irregularidades no Tricolor surgiu porque o clube vinha pagando conta de R$ 70,00 por mês quando, segundo estimativas, o valor deveria ser de R$ 15 mil. Os funcionários da Cedae vão instalar um hidrômetro nas Laranjeiras para evitar o corte no fornecimento de água. Apesar da boa recuperação do Fluminense no Campeonato Brasileiro, esta é a segunda vez, em menos de uma semana, que o Tricolor se vê diante de um problema extra-campo. Na última sexta-feira, a modelo Cristina Mortágua, mulher do jogador Djair, acusou a presença de amantes nas concentrações da equipe carioca. Dentro de campo, o time tenta quarta-feira a classificação na Copa Sul-Americana enfrentando o Atlético-MG. Mas o técnico Joel Santana não vai poder contar com Romário, que sofreu novo estiramento na coxa esquerda. Para piorar, o meia Carlos Alberto, com dores no púbis, também pode desfalcar o Tricolor.