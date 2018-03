Flu não quer time abatido no clássico A principal preocupação durante a reapresentação dos jogadores do Fluminense, nesta sexta-feira, será a de evitar que os jogadores fiquem abatidos por causa do empate contra o Ceará, por 2 a 2, na quarta-feira, em São Januário. O objetivo será o de estimular o grupo para o clássico de domingo contra o Flamengo, pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro, mesmo com alguns atletas sendo poupados para este confronto. O técnico do Fluminense, Abel Braga, afirmou que não escalará alguns titulares contra o Flamengo porque quer evitar o desgaste do time. Nesta quinta, os atletas que não participaram da partida contra os cearenses treinaram nas Laranjeiras e o zagueiro Antônio Carlos, que cumpriu suspensão automática, frisou que o time não perderá o ânimo, principalmente, porque o momento é o de pensar no Flamengo. ?O empate não vai baixar o moral do grupo. Temos plenas condições de chegar em Fortaleza, fazer um bom jogo e obtermos a vaga à final?, disse Antônio Carlos, que assegurou sua escalação contra o Flamengo. ?Já conversei com o Abel (Braga) e falei que quero jogar. Ele vai poupar alguns, mas eu não. Temos que esquecer tudo agora e pensar no Flamengo, porque queremos ficar no topo da tabela.?