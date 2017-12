Flu não tem ataque para encarar Grêmio Antepenúltimo colocado na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, o Fluminense enfrenta o Grêmio, o lanterna, no fim de semana, precisando da vitória para se afastar da zona de rebaixamento. Mas, o time carioca pode ter problemas para marcar seus gols, já que o técnico tricolor Joel Santana tem dificuldades para escalar a dupla de ataque. Os problemas de ataque do técnico começam com a suspensão automática de Joãozinho. Lopes, com dores no tornozelo esquerdo, e Sorato, com dores na virilha direita, não devem ter condições de atuar. Por fim, o artilheiro Romário vai ser julgado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) nesta quarta-feira e também pode ser obrigado a cumprir uma suspensão. A solução para resolver os problemas de ataque do Fluminense seria a escalação dos jogadores das divisões de base. Marcelo e Rodrigo Tiuí são as opções. Nesta quarta-feira a diretoria do Fluminense teve uma reunião com os jogadores para pedir empenho contra o Grêmio. Na ocasião, foi comunicado aos jogadores a dispensa do experiente meia Djair. O jogador teve seu contrato rescindido por deficiência técnica, na noite de terça-feira.