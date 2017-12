Flu não terá Pet e Juan no clássico Para o Fluminense, a eliminação da Copa Sul-Americana já é passado e, agora, o pensamento do técnico Abel Braga é o de montar o time para o clássico de domingo contra o Vasco, em São Januário. O principal problema do treinador é a ausência do meia Petkovic, contundido, além do lateral-esquerdo Juan, suspenso. Petkovic, atualmente o melhor jogador do Fluminense, ficará parado por uma semana se recuperando de uma contusão muscular na coxa esquerda. O sérvio sentiu dores durante a derrota para a Universidad Católica, no Chile, na última quarta-feira, e precisou ser substituído. Para ocupar seu lugar contra os vascaínos, o treinador ainda não escolheu o substituto. Já o lateral Juan está suspenso e cederá sua vaga na equipe para Lino. ?Perdemos o nosso jogador mais criativo e que desequilibra quando está em campo. É uma pena, mas vamos saber superar?, lamentou o técnico do Fluminense. ?Vai ser um jogo bom porque o Vasco está bem e vamos com a nossa postura ofensiva?.