Flu não terá Ramon e Edmundo em jogo-treino O preparador físico do Fluminense, Luís Inarra, disse nesta sexta-feira estar empolgado com a rápida recuperação física do meia Ramon e do atacante Edmundo. Porém, descartou a possibilidade de ambos os jogadores atuarem no jogo-treino deste sábado com o Tupi-MG. Romário, por sua vez, tem presença confirmada bem como Alessandro, que reconheceu a dificuldade em brigar por uma das vagas no ataque. "Estou treinando forte para ganhar a confiança do Espinosa (técnico). Tanto se ele precisar de três atacantes ou caso eu tenha de substituir o Romário ou o Edmundo", afirmou Alessandro. "É nesta hora que preciso me firmar na posição." A diretoria do Fluminense continua em busca de reforços. Os pretendidos são o zagueiro Fábio Bilica e o meia André Luís.