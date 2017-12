Flu não terá Romário contra o Vitória O técnico do Fluminense, Ricardo Gomes, recebeu uma má notícia nesta quinta-feira. Ele não poderá contar com o atacante Romário para a partida de domingo com o Vitória, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. O médico do clube, Michael Simoni, está pessimista quanto à participação do jogador nesse confronto. "Ele ainda se queixa de estar sentindo dores lombares. O tempo de recuperação é muito pequeno para essa partida", disse Simoni. O treinador lamentou o desfalque de Romário. "Ele é um grande finalizador e o time ganha com sua presença." Para complicar ainda mais a vida de Ricardo Gomes, ele também não poderá escalar Ramon, Marcão e Edmundo, machucados.