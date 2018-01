Flu não terá Sorato contra o Sport O atacante Sorato continua contundido e não poderá enfrentar o Sport, nesta quinta-feira, no Recife, em jogo pela Copa do Brasil. O atleta tem um edema no tornozelo e ainda nesta terça-feira se queixava de dor. Outro problema do técnico Renato Gáucho é escolher um substituto para Alex Oliveira, também machucado. Para compensar, Djair voltou a treinar, depois de liberado pelos médicos, e tem condições de jogo, assim como o goleiro Kléber. O Fluminense perdeu o primeiro jogo por 1 a 0, no Maracanã. Precisa agora vencer por dois gols de diferença. A repetição de placar vai levar a disputa para os pênaltis.