Flu nega interesse por Renê Simões As especulações sobre a contratação do técnico medalhista de prata com a seleção feminina nos Jogos Olímpicos de Atenas, Renê Simões, para ocupar o cargo de Alexandre Gama no Fluminense foram desfeitas hoje pelo presidente tricolor David Fischel. O dirigente frisou que chegou a procurá-lo quando o time dispensou Ricardo Gomes, mas destacou que está "satisfeito" com o trabalho de Gama. "Isso é uma mentira absurda. Não tem verdade nisso. Ele estava na lista de técnico que interessam ao Fluminense. Foi procurado e não acertou contrato porque estava com a seleção. No entanto, já passou. Estou contente com a qualidade do trabalho do Alexandre Gama", declarou Fischel.