Flu nega medidas contra jogadores O Fluminense foi a equipe carioca que mais se reforçou para o início desta temporada. Porém, o Tricolor decepcionou sua torcida ao realizar uma fraca campanha no primeiro turno do Campeonato Carioca, não conseguindo a classificação para as semifinais da Taça Guanabara. Nesta segunda-feira, o gerente de futebol do clube, Gustavo Mendes, negou que a diretoria vá tomar qualquer tipo de medida em relação aos jogadores. "Os resultados foram ruins, é verdade, mas ainda estamos implantando nosso método de trabalho. Muitos atletas foram contratados e formamos uma nova comissão técnica. Acredito que teremos melhor rendimento na Taça Rio", afirmou Mendes. Segundo o dirigente, o elenco do Fluminense é muito bom e foi fechado antes do início do Carioca. "Isso é coisa rara no futebol brasileiro."