Flu nega reforço de Romário e Beto Romário e Beto ainda não são do Fluminense. A informação é da assessoria de imprensa do clube carioca. Embora a rádio CBN tenha divulgado a notícia na manhã desta quarta-feira, que o atacante e o meia assinarão contrato até o fim do ano com o clube na tarde de hoje, a diretoria não se pronunciou e a assessoria assegura que não há nada certo até o momento. Segundo o assessor de imprensa, Gustavo Mendes, há interesse nos jogadores, mas nada está acertado. De acordo com o presidente do Fluminense, David Fischel, é prematuro afirmar que a negociação, de transação financeira complexa, esteja concluída.