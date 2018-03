Flu negocia amistosos internacionais A diretoria do Fluminense negocia a realização de três amistosos internacionais, em Honduras, México e Peru, para que o técnico Oswaldo de Oliveira possa conhecer os jogadores. Hoje o treinador realizou o primeiro treinamento no clube, um teste físico, na Barra da Tijuca, zona oeste. Outros pedidos de Oswaldo para a diretoria começam a ser atendidos. Os dirigentes começaram as negociações para a contratação de reforços e tentam conseguir com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) a liberação da Granja Comary, em Teresópolis, na região serrana, para a equipe realizar a pré-temporada visando o Campeonato Brasileiro.